24.01.2017 00:01:52

Çığ felaketinde ölümler artıyor

İtalya'da meydana gelen çığ felaketinde ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; İtalya'da çığ altındaki otelin enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükselirken, kayıp sayısı 22'ye düştü.

İtalya'nın orta kesiminde, geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından düşen çığ nedeniyle yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları ağır kış koşullarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Arama-kurtarma ekiplerinin bugünkü çalışmasında enkazda bir kadın cesedine daha ulaşıldığı belirtildi. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, kayıp sayısı 22'ye düştü. Cuma, cumartesi ve pazar günü yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine karşın enkazdan 11 kişi sağ olarak çıkarılmıştı.

OTEL KÖPEĞİNİN 3 YAVRUSUNA ULAŞILDI

Bu arada, arama-kurtarma çalışmalarının 5. gününde bir de sevindirici gelişme yaşandı. Ekipler, enkazdan daha önce çıkarılan otelin köpeği Nuvola ile Lupo'nun sağ kalmayı başaran 3 yavrusuna ulaştı.

​Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yavrunun sağ çıkarılması, arama-kurtarma ekipleri için moral oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder