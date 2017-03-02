02.03.2017 10:43:56

Çığ altında kalan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeyken çığ altında kalan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu.

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Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeyken çığ altında kalan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu.Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Korulu Mahallesi yolunda meydana geldi. Maaz Sevinç isimli sürücü, 34 LS 004 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken üzerine çığ geldi. Kısa sürede kendi imkanlarıyla çığın altında kalmaktan kurtulan Sevinç, durumu hemen Çatak Belediyesi ekiplerine bildirdi.Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün talimatıyla Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak Şubesi ve Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çığın düştüğü bölgeye hareket etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucunda yol trafiğe açılırken, çığ altında kalan otomobil de kurtarıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, havaların ısınmasıyla çığ tehlikesinin arttığını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz sürekli hazır bulunuyor. Olayda can kaybı olmaması büyük sevinç yaşattı" dedi.