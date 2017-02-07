07.02.2017 12:24:48

Çiftelerliler bir araya geldi

Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Çoşkun Hadak, dernek üyeleri ve Çiftelerliler, birlik, beraberlik, dayanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi.

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Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Çoşkun Hadak, dernek üyeleri ve Çiftelerliler, birlik, beraberlik, dayanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi.Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Çoşkun Hadak ve yönetim kurulunun tertiplediği toplantıya, Çifteler Kaymakamı Akın Ağca, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Eskişehir'de geçmiş dönemde milletvekili olan İsmail Özen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Kadir Bıyık, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, bilim insanları, belediye meclis üyeleri, Çiftelerli iş adamları, muhtarlar ve konuklar katıldı.Dernek Başkanı Çoşkun Hadak toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle son dönemlerde birlik beraberlik ve vatana bağlılığın önemine dikkat çekti. Hadak, Çiftelerliler Derneği olarak gerçekleştirmek için çaba sarf ettikleri projelerinden bahsetti.Çifteler Kaymakamı Akın Ağca ve Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de, yaptıkları konuşmalarda, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" mefkuresiyle Çifteler için yapılacak tüm güzel proje ve faaliyetlerde Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'ne destek olacaklarını ifade ettiler.Toplantı sonunda, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.