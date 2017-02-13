13.02.2017 15:36:07

Çiftçiye yapılandırma müjdesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş çiftçiye müjdeyi verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada çiftçiye müjdeyi verdi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yeniden yapılandırılarak ötelenecek.



Büyük oranda doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilen tarımsal üretim, bir çok doğal afetle karşı karşıya kalıyor. Dolu,don,fırtına, kuraklık,aşırı yağış,hastalık ve daha bir çok felaketle karşı karşıya kalan çiftçiler zaman zaman büyük zarara uğruyor. Bu zararın telafisi için çiftçiler Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifine başvuruyor.



Doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Bankası'nda ve Tarım Kredi Kooperatifinde kredi borcu bulunan vatandaşlar yapılandırmadan yararlanacak.

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