06.02.2017 13:13:36

Çiftçinin yeni umudu 'Kinoa'

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen 2017 Kinoa Üretim Kongresi, İstanbul'da yapıldı. Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Can Temizel, "Kinoayı diğer tahıllardan ayıran en önemli fark, hayvansal gıda kaynakları kadar protein içermesidir. Eşsiz protein değerlerinin yanı sıra, lif, vitamin ve mineral deposudur ve diyetlerin vazgeçilmezidir' dedi.Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen 2017 Kinoa Üretim Kongresi'ne Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 200 kinoa yetiştiricisi ve yetiştirici adayı katıldı. Kongrede kinoanın üretimi, pazarlaması, satışı ve Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneğinin yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar konusunda katılımcılara detaylı bilgiler verildi.Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Can Temizel, ülkede tarımsal üretim yelpazesindeki en yeni ürünlerden biri olan kionanın getirisinin diğer bitkilere göre oldukça yüksek olduğu bilgisini verdi. Derneğin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak üretim yapan üreticiler için çok büyük oranda gelir garantisi bulunduğunu ifade eden Temizel, "Ülkemizde kinoa yetiştirilen bölgelerde çok iyi sonuçlar alındı. Uyum sorunu yok. Türkiye'nin yüzde 80'inde hububat yetiştirilen her bölgede aynı ekipmanla yetiştirilebilen kinoa, buğday ve arpadan 5 ila 7 kat arasında daha fazla kazandırıyor' şeklinde konuştu.Temizel, yetiştiriciliğin en önemli aşamalarından biri olan tohumluk seçimi konusunda üreticilerin aldanmaması gerektiğini ifade etti. Piyasada tohumluk kinoa adı altında ne olduğu bilinmeyen ve hasat sırasında üreticiyi verim açısından hüsrana uğratan, yıllar önce üretimden kalkan çeşitlerin satıldığını vurgulayan Temizel, "Üreticimiz çok kazanmak istiyorsa tohumu doğru yerden, derneğimize danışarak almalı. Derneğimiz kinoa satışı yapan firmalarla işbirliği içinde yürüttüğü projelerle çiftçinin ürünlerinin satışı konusunda yardımcı oluyor. Alım yapan firmaların istedikleri kalite ve özellikteki ürünleri yurt dışı yerine yerli üretimden sağlamak en önemli amaçlarımızdan biridir. Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde sektörünün önünün açılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi."Çölyak hastaları tam bir için mucize'Dünyada ve Türkiye'de tüketimi hızla artan kinoanın saymakla bitmeyecek kadar çok faydası olduğunu, uluslararası çapta sağlık ve beslenme uzmanlarının kinoayı tavsiye ettiğini söyleyen Temizel, "Kinoayı diğer tahıllardan ayıran en önemli fark, hayvansal gıda kaynakları kadar protein içermesidir. Eşsiz protein değerlerinin yanı sıra, lif, vitamin ve mineral deposudur, diyetlerin vazgeçilmezidir. Ayrıca çölyak hastaları mucize tahıl kinoayı rahatlıkla tüketebiliyor. Çünkü kinoa gluten içermiyor, çabucak pişiyor ve tüketimi çok kolay' diye konuştu.Son olarak kinoanın içerdiği enzimler nedeniyle yaşlanmayı de geciktirdiğini, cilt yıpranmasını azalttığını, dokuları yenilediğini kaydeden Temizel, "Kinoa bu gidişle sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında girecek" ifadelerini kullandı.Kongre, akademisyenlerin "Kinoa Yetiştiriciliği ve Kinoanın Besin Değeri" ile ilgili sunumlarıyla sona erdi.