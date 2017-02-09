09.02.2017 12:46:32

Çiftçilere yönelik Mera İyileştirme Islah Çalışmaları Eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca üç yıldır sürdürülen mera iyileştirme ıslah çalışmaları kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarına Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı mahallesinde devam edildi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca üç yıldır sürdürülen mera iyileştirme ıslah çalışmaları kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarına Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı mahallesinde devam edildi.Proje kapsamına alınan mahallelerden Karaevli'de uygulanacak eğitim çalışmalarının 18 Nisana kadar sürdürüleceği belirtildi. Özellikle hayvan yetiştiricilerinin katıldığı eğitim çalışmalarında Tekirdağ'daki hayvan yetiştiriciliğindeki bazı olumsuzluklardan, özellikle de kaba yem yetersizliğinden hareketle meranın önemi, korunması ve geliştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği anlatıldı.Yetiştiricilerin büyük ilgi gösterdiği eğitim çalışmaları soru ve cevap şeklinde sona erdi.