30.12.2016 10:40:53

Çiftçilere gece eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ ve ilçelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yönelik verilen gece eğitimi devam ediyor.

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Tekirdağ ve ilçelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yönelik verilen gece eğitimi devam ediyor.Tekirdağ ve ilçelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Zekeriya Sarıkoca, Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde gece yapılan çiftçi eğitimi toplantısına katıldı. Sarıkoca, üreticilere güncel desteklemeler, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, ÇATAK Projesi, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısı, tarım alanlarında organik madde miktarının arttırılması, hayvan refahı, yem bitkileri yetiştiriciliği, alternatif tarımsal ürünler, arazi toplulaştırma faaliyetleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, uygulamaları konularında bilgi verdikten sonra üreticilerimizin sorularına cevap verdi.