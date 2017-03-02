02.03.2017 12:08:25

Çiftçilere desteklemeler konusunda bilgi verildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen toplantıda üreticiler kırsal destekleme uygulamaları konusunda bilgilendirildi. Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınması Destekleme Kurumu uzmanları, desteklemeler hakkında geniş bilgiler verirken, üreticilerin soruları da yanıt buldu.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen toplantıda üreticiler kırsal destekleme uygulamaları konusunda bilgilendirildi. Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınması Destekleme Kurumu uzmanları, desteklemeler hakkında geniş bilgiler verirken, üreticilerin soruları da yanıt buldu.Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen toplantıya, zeytin üreticileri, hayvancılar ve tarımsal işletme sahipleri katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Burhaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Erdal Aldağ, yöredeki vatandaşların desteklemelerden daha çok yararlanmalarını istediklerini söyledi. Müdür Aldağ, üreticilere her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi. TKDK uzmanları Mesut Dur ve Yılmaz Açıkyer, katılımcılara büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, süt ve besi işletmeleri. kırsal turizm, ürün işleme ve paketleme tesisleri ile zeytinyağı fabrikalarına yapılacak desteklemeler konusunda bilgiler verirken, yatırımın çeşidine göre yüzde 70'e kadar destek verildiğini söyledi. Burhaniye'nin desteklemelerden en az yararlanan ilçelerden olduğunu anlatan uzmanlar, bu konuda Avşa adasının bile Burhaniye'nin önünde geldiğini anlattı. İPARD-2 programı konusunda geniş açıklamalar yapan uzmanlar, üreticilerin başvuru öncesi hazırlık yapmalarını istedi. Konuşmalar sırasında, Balıkesir yöresinde desteklenen örnek işletmeler konusunda da bilgiler verildi. Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlanırken, Müdür Erdal Aldağ, TKDK Uzmanları Mesut Dur. Yılmaz Açıkyer, Murat Öncel ve Serhat Duran ile katılımcılara teşekkür etti. Müdür Erdal Aldağ, üreticilere har zaman yardımcı olduklarını söyledi.