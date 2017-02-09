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Çiftçi kadınlar, seradaki ürünlerini böceklerle koruyacaklar
09.02.2017 15:51:05

Çiftçi kadınlar, seradaki ürünlerini böceklerle koruyacaklar

Antalya'da Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde seralarda üretim yapan çiftçi kadınlar, ürünlerini böcekli biyolojik mücadele ile koruyorlar.

Antalya'da Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde seralarda üretim yapan çiftçi kadınlar, ürünlerini böcekli biyolojik mücadele ile koruyorlar.

Antalya'nın Serik İlçesi'nde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçilerle Biyolojik Mücadele Projesi kapsamında 8 günlük kursa tabi tutulan kadınlar sertifikalarını aldılar. Kayaburnu ve Eskiyörük mahalleleri kadınlarından oluşan 20 kadın kursiyer Serik İlçesi Kayaburnu mahallesinde düzenlenen programla İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Mustafa Çömezoğlu'nun elinden sertifikalarını teslim aldılar. Programda Kurs eğiticisi Ziraat Mühendisi Tülin Tekneci yapılan uygulamalar hakkında bilgi sundu.

Serik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Tekneci, "Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçilerle Biyolojik Mücadele Projesi" kapsamında Kayaburnu mahallesinde 2016 yılı aralık ayı içerisinde 8 gün süren ve 20 kadın çiftçimizin katıldığı kursta Biyolojik mücadelenin önemi, avantajları ve yaygınlaştırılması anlatıldı. Domates bitkisinde Tuta absoluda, beyaz sinek, kırmızı örümcek gibi geniş bir yelpazedeki zararlılara karşı Nesidiocoris tenuis faydalı böceği, Biber, hıyar ve patlıcan bitkilerinde Trips zararlısına karşı Orius laevigatus faydalı böceği, Beyaz sinek zararlısına karşı Amblyseius swirskii faydalı böceği, Kırmızı örümcek zararlısına karşı Phytoseiulus persimilis faydalığı böceği, Yaprak biti zararlısına karşı Aphidius colemani faydalı böcekleri hayat döngüleri ve zararlılarla mücadele şekilleri, kapalı alanlarda uygulamaları hakkında eğitim verildiğini Tekneci düzenlenen teknik gezi ile Biyolojik Mücadele uygulaması yapılan seralar ziyaret edilerek faydalı böceklerin sera içerisindeki çalışması anlattı" dedi.

Serik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Çömezoğlu'da konuşmasında, "İlçe Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile teknik personellerimizce kurs düzenlendiği, kursun katılımcıları kadınlarımız seçildi. Çünkü bu bölgede tarımın temel taşını kadınlarımız oluşturuyor. Kadınlarımız daha titiz ve kararlı oluyor. Öğrendiklerini uyguluyor veya uygulatıyorlar bu nedenle kadınlarımız seçildi. Bu kurslarımızla Kimyasal ilaç yerine faydalı böcek kullanımını artırmak istiyoruz. Faydalı böcek kullanımının sonu güvenli gıdaya çıkar. Eğiterek güvenli gıdayı amaçlıyoruz" dedi. Çömezoğlu Biyolojik mücadele uygulayanların desteklendiğine işaret ederek kimyasal mücadeleden daha ekonomik olduğu ve işçilik maliyetlerinin azalması avantajlarının olduğunu söyledi. Doğal denge korunacak, sağlık ve kalıntısı ürünler gerek iç gerekse dış Pazar da tercih sebebi olacaktır" diye konuştu.

İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu; "Tarladan sofraya gıda güvenilirliği temel hedefimiz. Üretimden tüketime kadar her adım takip edilmektedir. Bakanlık olarak bu noktada hem eğitim hem de mali olarak biyolojik mücadele uygulamasını destekliyoruz. Örtüaltında Biyolojik ve Biyoteknik mücadele yapanlara paket olarak dekar başına 460 TL destek veriyoruz. 2016 Yılında 59 Üreticimizin 504 dekar alanı için 129 bin TL destek verildiğini belirtti. Bu rakamları büyütmek istiyoruz. Kursiyerlere ve kurs verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyerlerin Belgeleri İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Kayaburnu Muhtarı Celil Yılgın ve Ziraat Mühendisleri tarafından verildi. Biyolojik Mücadele Sertifika alan kadın çiftçiler sertifikalarını yaş pasta keserek kutladı. Sertifika törenini ardından sera gezisi ve inceleme yapıldı. Kadın çiftçiler, biyolojik mücadelede kullandıkları böcekleri çocukları gibi sevdiklerini ve en büyük yardımcıları olduklarını, çok küçük olmalarına rağmen çok büyük iş yaptıklarını ifade etti. Böceklerle yapılan biyolojik mücadelede kimyasal ilaç atılmadığını hatırlatan çiftçi kadınlar, organik olduğu için sebze satışında Pazar sorunu yaşamadıklarını söylerken, bütün çiftçilerin biyolojik mücadeleye geçmesini de önerdiler.

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