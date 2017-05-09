09.05.2017 19:44:31

Çiftçi İslam aleminin Berat Kandilini kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.Başkan Nihat Çiftçi, Berat Kandilinin aynı zamanda Ramazan Ayının müjdecisi olduğunu belirterek, "İçinde büyük hikmetler barındıran bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili önemli günlerden biridir. Maneviyatıyla dünyada sayılı kentlerden birisi olan Şanlıurfa'da manasına uygun şekilde kandili yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.