28.02.2017 14:29:30

Çiftçi çiftin azmi

Ordu'da girişimci Ali ve Melek Bulut çifti, fındığa alternatif ürün olarak istiridye mantarı yetiştirdi.

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Ordu'da girişimci Ali ve Melek Bulut çifti, fındığa alternatif ürün olarak istiridye mantarı yetiştirdi.Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan girişimci Ali ve Melek Bulut çifti, fındığa alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğinin yanı sıra kış aylarında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. B vitaminin yanı sıra demir, bakır ve fosfor bakımından zengin olan istiridye mantarını sadece saman ve kepeği karıştırarak son derece kolay bir yöntemle istiridye üretimine başlayan çift, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yetiştirdikleri istiridye mantarı hakkında bilgi verdiler.Vali Balkanlıoğlu, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, alternatif ürün yetiştiricilerinin desteklenmeleri gerektiğini söyledi. Ordu'nun coğrafyasının ve hava koşullarının istiridye mantar yetiştiriciliğine son derece uygun olduğunun altını çizen Vali Balkanlıoğlu, tarımsal ürünlerin birbirini desteklediğini ifade etti. Balkanlıoğlu, "Ali ve Melek Bulut çifti, daha önce Valiliğimizin önderliğinde yürütülen bir projeyle çilek dünyası ile Kabadüz ilçesinde nefis organik çilekler ürettiler. Şimdi de kış ayları nedeniyle çilek üretimi olmadığından istiridye mantarı ürettiler. Ordu'nun coğrafyası istiridye mantarı yetiştiriciliği için çok uygun. İstiridye mantarı son derece nemli ortam ister ve hafif serinliği sever. Güneş istemez, evlerin bodrumları, izbe yerler dahil her türlü depolar bu mantarın yetiştiriciliği için bire bir. Ali Bey bunu saman ve kepeği karıştırarak üretmiş ben de çok şaşırdım. Ben bu mantarları çok severim almak için komşu vilayetlere müracaat ederdik. Son derece lezzetli ve torbadan dışarıya çıktığı için bulunduğu ortamda toz olmadığından son derece temiz oluyor. Diğerlerine de örnek olması lazım. İstiridye mantarının hayranları çok. Hiç tatmamış olanlara da denemelerini öneririm. Çok memnun kalacaklar. Piyasada marketlerde biraz daha pahalıya satıyorlar ama arkadaşlarımız perakende satış yaparak bütçeyi zorlamıyorlar. Bu kardeşlerimizin desteklenmeleri lazım. Biz Valilik olarak arkalarındayız" dedi.Çilek üreticiliği ile de konuşan Vali Balkanlıoğlu, alternatif dağ çileğinin neredeyse unutulmaya yüz tuttuğunu ancak yürütülen projeler sayesinde çilek üretiminin arttığını dile getirdi. Balkanlıoğlu, yaz ayı boyunca son derece lezzetli olan çilekleri Ordu'ya gelen Bakanlara ve Arap turistlere tattırıldığını belirterek şunları söyledi: "Doğal ortamda yetişen çilekleri yiyenler hayran kaldılar. Yapılan çalışmaları örnek alan kişiler de çilek yetiştirmeye başladılar. Yani çok üretilmesi lazım ki piyasa burada oluşsun, tırlara, kamyonlara yükleyip gönderelim. Çok ürün birbirine aslında rakiptir ancak tarımsal ürünler birbirini destekler, rakip değillerdir. Bir ürün bir yerde çok üretilirse orada onun piyasası oluşur ve toptancılar gelip ayağınızdan alır. Fakat az üretilirse kendiniz pazarlarsınız. Çilek üretimi fındığa alternatif olarak biraz büyüdü gittikçe de büyüyecek inşallah."