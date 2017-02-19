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Cidde'de Türkiye rüzgarı
19.02.2017 19:33:41

Cidde'de Türkiye rüzgarı

Cidde 7. JTTX Uluslararası Tanıtım, Seyahat ve Turizm Fuarı Cidde Hilton Hal' salonunda 24 Ülkenin ve 500’ ye yakın firma katıldı.

BYEGM- Cidde Başkonsolosluğu Basın Ataşeliği tarafından hazırlanan " Her köşesi bir Cennet Türkiye” standı "Komşunu al da gel" sloganıyla Türkiye'nin tanıtımını yaptı.

Cidde Basın Ataşesi Bahattin Akyön " Körfez Ülkelerinden çok sayıda turist tatillerini Türkiye'de geçiriyor.Her sene Türkiye'ye gitmek için artan vize müracaatı bunun en güzel göstergesidir. Bizde bu sayıyı artırmak, Körfez ülkeleri vatandaşlarının tatillerini Türkiye'de geçirmelerini sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı çağrıyı emir kaydederek Suud basını, Suud sosyal medyası ve Körfez Ülkelerinide içine alacak şekilde " Komşunu al da Gel" sloganıyla Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunu bölgenin en büyük Fuarı olan Cidde JTTX 7. Uluslararası Tanıtım, Seyahat ve Turizm Fuarında başlattık. Suudi Arabistan'da ve bölge ülkelerde bu tanıtımı artırarak devam ettireceğiz. İnşallah 7 Nisan'da Kainatın Efendisin şehri Medineyi Münevvere'de bu tanıtımı, meŞhur fotografçı, gazeteci yazar Abed Jan ile birlikte açaçagız. "dedi

Cidde Basin Ataşeligi “Her köşesi bir Cennet Türkiye” stantı Cidde Başkonsolosu Fikret Özer, Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, SA-Türk İşadamları Konseyi Genel Sekteri Salih Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Eğitim Daire Başkanı Necmi Çamaş, Tanıtım Oganizasyonları Koordinatörü Oguzhan Serinkaya, SA Fuar Organizayonu Sorumlusu Maya Helavi, Kültür ve Turzm Müşaviri Metin Bilge, Cidde Basın Ataşesi Bahattin Akyön, Çalışma Ataşesi Bilge Dönmez ve çok sayıda ülke temsilcisinin ve Suudi Arabistanlı vatandaşlar katıldı.''

GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARIMIZ ÇİĞ KÖFTE ve TÜRK BAKLAVASI İKRAM ETTİ

Açılışta iki bin kişiye Suudi Arabistan'da Türk mutfagının en güzel örnekleri sunan Kadir Çalik tarafından çiğ köfte ve Tatlıcı Ökkeş Usta tarafındanda Türk Baklavasi ve lokum ve nar suyu ikram edildi. Suudi Arabistan vatandaşları ve Körfez ülke halkı çig köftenin sürekli tarifini sordu.

RTE'YE BÜYÜK İLGİ!

Hazırlanan özel tatlıların üzerine RTE – Recep Tayyip Erdoğan ve EVET yazıları çok ilgi gördü. İkramlardan almak isteyenler körfez ülkeri vatandaşları tarafından uzun kuyruklar oluşturdu ve büyük beğeni topladı.

Cidde Başkonsolosu Fikret Özer “ Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Cidde Basın Ataşeliğine teşekkür ederek, Turizm sezonu başlamadan Türkiye'nin böyle güçlü bir tanıtım atağı yapması çok olumlu ve uygun bir zamanda gerçekleştirmesi, 2017 turizm sezonu için umut vericidir. Bunu burada her görüştüğümüz bölge ülkesinden gelen kardeşlerimiz dile getirmektedir. Bölge medyasıyla biraraya geldik ve bu tanıtımları artıracağız.''

Üç güren süren tanıtımda en fazla ilgi çeken ülke Türkiye oldu.


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