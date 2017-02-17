17.02.2017 16:14:01

Cidde'de Trabzon rüzgarı

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Trabzon'u daha etkin tanıtmak için Türkiye standında yerini aldı.

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Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Trabzon'u daha etkin tanıtmak için Türkiye standında yerini aldı.Bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Trabzon rüzgarı esti. Türkiye'nin standında yer alan Trabzon broşürlerinin tamamı biterken, bu sene turizmde yüzde 30 artış hedefleniyor.Trabzon'a karşı oldukça yoğun bir ilginin olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Hiç broşürümüz kalmadı. Arabistan'da 72 turizm ofisi olan bir acente Trabzon'da da ofis açmak istiyor. Bu sene Trabzon'un turizme yüzde 30 artışla girmesini hedefliyoruz" dedi.