08.02.2017 12:35:11

Çiçekçilerden Vali Yılmaz'a ziyaret

YASBİR Başkanı Hüseyin Aysan, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı ziyaret etti.

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YASBİR Başkanı Hüseyin Aysan, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı ziyaret etti.Yalova Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (YASBİR) Başkanı Hüseyin Aysan, Genel Sekreter Şefik Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. YASBİR yöneticileri, çiçekçilik sektörü ve faaliyetleri hakkında Vali Yılmaz'a bilgi verdi. Altınova Belediyesi tarafından projelendirilen süs bitkileri mezadı hakkında da bilgi veren çiçekçiler, sektörün daha da gelişeceğini ifade etti. Vali Tuğba Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.