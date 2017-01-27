27.01.2017 16:36:59

Çiçek açan endemik bitkiler ilgi görüyor

Bolu Belediyesi'nin koruma altına aldığı bölgeye has endemik ve geotif bitkiler kış mevsiminde açtığı çiçekler görenleri büyüledi.

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Bolu Belediyesi'nin koruma altına aldığı bölgeye has endemik ve geotif bitkiler kış mevsiminde açtığı çiçekler görenleri büyüledi.Bolu'da bulunan endemik ve geotif bitkileri koruma altına almak amacıyla 2015 yılında Bolu Belediyesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi arasında protokol imzalanarak, tespit edilen 232 bitkiden 170'i Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta oluşturulan Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi'nde korumaya alındı.Bolu İli Endemik Bitkiler Geotif Bahçesi'nde korumaya alınan 75'i endemik, 95'i geotif (soğanlı) bitki olmak üzere doğada ender görülen 170 bitki için adaptasyon süreci başarıyla tamamlandı.Oluşturulan ortama uyum sağlayan bitkilerden kardelen, katır çiğdemi, mor süsen ve göl soğanı gibi bitkiler çiçek açmaya başladı.Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, bitkiler için adaptasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını, çoğaltma ve muhafaza işlemlerinin devam ettiğini belirtti.