23.02.2017 13:25:52

Cibuti Eğitim Bakanı Mahmud'dan ASO Teknik Kolejine ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak Ankara'ya gelen Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud ve beraberindeki heyet, ASO Teknik Kolejini ziyaret etti.

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Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak Ankara'ya gelen Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud ve beraberindeki heyet, ASO Teknik Kolejini ziyaret etti.Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud, beraberindeki heyetle ASO 1. OSB'de yer alan ASO Teknik Kolejini ziyaret etti. Ziyarette konuk bakana Teknik ve Mesleki Eğitimi Genel Müdürü Abdoulkader Houmed ve diğer yetkililer eşlik etti. ASO 1. OSB Bölge Müdürü Ahmet Balcı ve Okul Müdürü Mustafa Daşçı tarafından karşılanan heyete, ASO Teknik Kolejinin yanısıra bölge içerisinde yer alan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun eğitim uygulamaları ve Türkiye'nin sahip olduğu eğitim tecrübesi aktarıldı. Ziyarette kısa bir konuşma yapan 1. OSB Bölge Müdürü Balcı, Cibuti heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:"Mesleki eğitime ne kadar değer verdiğimizi göstermek için bölgemizin en güzel yerine okulumuzu inşa ettik. Mesleki eğitime ne kadar yatırım yaparsanız fazlasıyla karşılığını alırsınız. ASO Teknik Koleji son teknoloji ile donatılmış, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı mühendis adayları yetiştirmektedir. Bu yıl ilk mezunlarını veren ASO Teknik Koleji öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin mühendislik fakültelerini kazandılar. Bu da bize gerçekten doğru bir iş yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Eğitim uygulamaları hakkında çok önemli tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerimizi ülkeniz için paylaşmaya hazırız."Bölgede yer alan okulların eğitim uygulamaları ve faaliyetlerini ilgiyle izleyen Bakan Mahmud ise, ASO 1.OSB'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve eğitim sistemi hakkında çok güzel şeyler duyduk. Türkiye'nin de tecrübelerinden faydalanmak ve kendi eğitim modelimizi oluşturabilmek için buradayız. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.Daha sonra ASO Teknik Koleji derslik, atölye ve laboratuvarlarını gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Cibuti Eğitim Bakanı Mahmud, Bölge Müdürü Ahmet Balcı'ya teşekkür etti. Konuk Bakan Mahmud'a ziyaretin anısına bir hediye takdim edildi.