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CIA Kuzey Kore için özel merkez kuruyor
11.05.2017 12:05:04

CIA Kuzey Kore için özel merkez kuruyor

Merkez, askeri gücünü genişletmek için son zamanlarda nükleer ve füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den gelecek 'ciddi tehditlere' karşı CIA'ya destek verecek- Merkez, günde iki defa yayımlayacağı raporlarla ABD Başkanı Trump'ı ve istihbarat birimlerini bilgilendirecek

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore'den kaynaklı nükleer ve balistik füze tehdidinin ele alınması için bünyesinde "Kore Görev Merkezi" kuracak.

CIA'dan yapılan açıklamaya göre , Kore Yarımadası'ndan gelecek tehditlere odaklanacak merkezin teşkilata Kuzey Kore sorunuyla başa çıkmak için tam kaynak, güç ve yetki sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada, "Bu yeni Görev Merkezi, Kuzey Kore tehdidine karşı teşkilatta çalışan uzmanların deneyim ve yaratıcılıklarının tek çatı altında toplanmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.

CIA Direktörü Mike Pompeo da merkezin, askeri gücünü genişletmek amacıyla son zamanlarda nükleer ve füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den gelecek "ciddi tehditlere" karşı CIA'ya destek vereceğini belirtti.

CIA eski kıdemli analisti John Nixon CNN'e yaptığı açıklamada, merkezden istihbarat birimlerini ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bilgilendirme amaçlı günde iki durum raporu hazırlamasının beklendiğini söyledi.

Merkezin istihbarat ve tüm ABD ulusal güvenlik birimleriyle yakından çalışacağına işaret eden Nixon, ileride Güney Kore istihbarat birimleriyle de önemli iş birlikleri yapılacağının altını çizdi.

İlk nükleer füze denemesini 2006'da yapan Kuzey Kore en son 5 Nisan'da orta menzilli Scud füzesini denemiş ve söz konusu füze 40 mil uçtuktan sonra infilak edip Japon Denizi'ne düşmüştü. Pyongyang, 6 Mart'ta da 4 balistik füze fırlatmış ve füzeler denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. ABD en uzun menzile ulaşan füze denemesi olarak tanımladığı bu girişimden sonra, yaklaşık bir yıldır görüşmeleri devam eden Termal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin (THAAD) Güney Kore'ye yerleştirilmesi sürecini hızlandırmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, nisan ayında Asya turu kapsamında Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." ifadesini kullanmıştı. ABD donanmasına ait Carl Vinson uçak gemisi geçen ay ABD Başkanı Trump'ın emriyle Kuzey Kore'nin nükleer girişimlerine son vermesi için uyarı olarak bölgeye sevk edilmişti. Kuzey Kore ise ABD'yi, bu uçak gemisini batırmakla tehdit etmişti. Son olarak 3 Mayıs'ta Amerikan B-1 savaş uçaklarının son bir hafta içinde iki kez Kore Yarımadası üzerinde uçarak Kuzey Kore yönetimine gözdağı verdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Kuzey Kore'yi sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen Trump, ay başında yaptığı açıklamada, "Doğru şartların olması halinde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşebileceğini" açıklamış, söz konusu açıklama Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, 5 Mayıs'ta Güvenlik Bakanlığına dayandırdığı haberinde, CIA ve Güney Kore istihbaratının, biyokimyasal madde kullanarak Kim'e saldırı düzenlemesi için bir Kuzey Kore vatandaşına para ve uydu haberleşme ekipmanları sağladığını iddia etmişti.

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