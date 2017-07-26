27.07.2017 08:35:37

CIA direktöründen darbe itirafı!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo, Venezuela hükümetini devirmek için Meksika ve Kolombiya ile işbirliği yaptığını söyledi

Aspen Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen güvenlik konferansında katılımcılardan birinin sorusu üzerine konuya değinen Pompeo, hükümeti devirmek için iki ülkeyle işbirliği yaptıklarını da söyleyerek, Meksika ve Kolombiya'nın da Washington'ın planlarına dahil olduğuna işaret etti.

ABD'nin Venezuela'da yaşananlarla bağlantısı bilinen bir gerçek olsa da resmi olarak ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade ediliyor. Pompeo'nun itirafları, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun sert tepkisine yol açtı. Maduro, “CIA Direktörü, ABD yönetimi ile CIA'in Meksika ve Kolombiya hükümetleriyle doğrudan işbirliği içinde, Venezuela'daki anayasal hükümeti devirmeye ve sevgili ülkemize nüfuz etmeye çalıştıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.