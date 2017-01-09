09.01.2017 23:43:51

CIA Direktörü'nden Trump'a 'istihbarat' eleştirisi

CIA Direktörü Brennan, Trump'a, 'İstihbarat raporlarını dikkate almayan başkan, ülke güvenliğini tehlikeye atar' eleştirisinde bulundu...

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın ABD istihbaratı hakkında yaptığı yorumları eleştiren CIA Direktörü John Brennan, istihbarat raporlarının önemini anlamayan bir başkanın ülke güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

Ajansların haberine göre; Chicago Üniversitesi ve CNN tarafından düzenlenen programda, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair raporlara tepki gösteren Trump hakkında değerlendirmelerde bulunan Brennan, seçilmiş başkanın ülke güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, "Yeni hükümet ve başkanın, dünyanın tehlikeli bir yer olduğunun farkında olması gerekiyor. Ülkemizin istihbaratı, güvenlik çıkarlarımızı koruyup gözetmek için var” dedi.

‘SEÇİMLERDE NE OLUP BİTTİĞİNE DAİR ÇOK NETİZ'

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki inancında ısrarcı olduğunu dile getiren Brennan, rapordakilere ek olarak herhangi bir ‘kanıt' sunmasa da "Seçimlerde ne olup bittiğine dair çok netiz" ifadelerini kullandı. CIA Direktörü, "İstihbarat raporlarının önemini dikkate almayan bir hükümet ya da başkan ülke güvenliğini ciddi bir tehlikeye atar" diye konuştu.

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