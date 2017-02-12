13.02.2017 00:41:35

CIA'den Suudi veliahta madalya

CIA direktörü, Suudi Arabistan veliaht prensine madalya verdi.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

CIA direktörü Mike Pompeo, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Nayef'e terörle mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı George Tenet madalyası verdi.

İSTİHBARATTAKİ ÜSTÜN BAŞARISINDAN DOLAYI

Ocak ayında göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezilerini gerçekleştiren Pompeo, haftasonu düzenlenen bir törende Veliaht Prens Muhammed bin Nayef'e bir sunum yaptı.

57 yaşında olan bin Nayef, 2012 yılından beri ülkesinin içişleri bakanlığı görevini yürütmekte olup istihbarat alanında uzun bir geçmişe sahip.

CIA direktörü Pompeo “terörle mücadele kapsamında istihbarat alanında gösterdiği üstün performans ve dünya güvenliği ve barışının hayata gerçirilmesi noktasındaki katkılarından dolayı” kendisine George Tenet madalyasının layık görüldüğünü ifade etti.

NEDEN GEORGE TENET?

George Tenet CIA'in 1996-2004 yılları arasında en uzun süre görevde bulunan direktörü olup, ABD'nin Afganistan ve Irak işgaline önemli katkıda bulunmuştur.

“ARAMIZI AÇAMAYACAKLAR”

Pompeo ve Nayef görüşmeleri sırasında ayrıca güvenlik meselelerini de ele aldı.

Veliaht Prens “Suudi Arabistan Krallığı ve ABD'nin arasını açmak isteyen hiçbir girişim başarılı olamayacaktır” dedi.

Nayef'in bu açıklaması Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana iki ülke arasındaki samimi ilişkileri yeniden ve en son vurgulayan açıklama oldu.

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