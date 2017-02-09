09.02.2017 09:45:40

CIA Başkanı bugün Türkiye'ye geliyor

CIA'in yeni direktörü Mike Pompeo, bugün yapacağı Türkiye ziyaretinde masada ÖSO olacak. Rakka operasyonunun ÖSO işbirliğiyle yapılması planlanacak.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yeni direktörü Mike Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştirecek. Ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile arasında gerçekleşen görüşmede kararlaştırıldı. Ziyarette, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'a karşı birlikte mücadele yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) konusunun görüşüleceği öğrenildi.

ÖNCÜ GÜÇ OLACAK

ÖSO'nun, Rakka'da IŞİD ile yürütülecek mücadelede Türkiye tarafından öncü güç olarak sunulduğu belirtiliyor. Türkiye'nin önerisi ışığında Rakka operasyonunun ÖSO işbirliğiyle yapılması kapsamında istişarelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cenevre'de ay sonunda yapılacak toplantıların asli unsuru olarak görülen ÖSO başta olmak üzere Suriyeli muhalif gruplara ABD'nin yakınlaşması, büyük önem taşıyor.

RAKKA PLANI SUNULDU

Pompeo'num ziyaretinde ÖSO konusunun konuşulacak oluşu, ABD'nin Rakka operasyonunu PKK'nın Suriye uzantısı PYD ile birlikte gerçekleştirme niyetinde bir geri adım olarak değerlendiriliyor. ABD'ye bir Rakka planı sunduğu açıklanan Türkiye, Rakka operasyonunda PYD unsuru görmek istemiyor. Suriye'de kara ordusu bulundurmayan Amerika'nın sahadaki en etkin gücü olarak CIA'a işaret ediliyor. ÖSO, son olarak Türkiye aracılığıyla Rusya ile buluşmuşlardı. Rusya, daha önce rejimin düşmanı olarak karşısına aldığı Suriyeli muhaliflerle barıştırılmış ve sahadaki etkinliği artmıştı.

BELGELER KONULACAK

Mike Pompeo'nun, göreve geldikten sonra gerçekleştireceği ilk yurtdışı ziyaret olan Türkiye ziyaretinde Suriye dışında önemli başka gündem maddeleri de bulunuyor. Ziyarette FETÖ ile mücadeleyi de görüşülecek konular arasına alacak olan Ankara, Pompeo'nun önüne, 15 Temmuz darbe girişimi dahil FETÖ ile ilgili tüm belgeleri koyacak. Ankara, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine verilen önemi bir kez daha vurgulayacak. Diğer önemli konu ise PKK ve Suriye'deki uzantısı PYD-YPG ile mücadele olacak. Obama döneminde bu örgüte destek verilmesini eleştiren Türkiye, PYD-YPG'nin, PKK'nın yan kolu olduğunu bir kez daha vurgulayacak. PYD-YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusundaki beklentinin bir kez daha vurgulanması planlanıyor. Ziyarette, bölgedeki diğer gelişmeler ışığında Irak ve İran da görüşülecek diğer konu başlıkları arasında.

İRAN KARŞITI

Pompeo, Senato'da yapılan oylamada 100 senatörden 66'sının oyunu alarak CIA direktörü olmuştu. Daha önce Temsilciler Meclisi'nde üç dönem Cumhuriyetçi Parti'den Kansas Vekili olan Pompeo, İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı. İran karşıtı söylemleriyle tanınan Pompeo, Rusya'nın "siber saldırı yoluyla ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddiasını dile getirmişti.

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