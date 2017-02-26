26.02.2017 19:26:06

CHP Yalova Milletvekili İnce:

'(Anayasa değişikliği referandumu) Şu anki anayasada 'Yargı bağımsızdır' diyor. Yeni anayasada ise 'Yargı hem bağımsızdır hem de tarafsızdır' diyor. Yargı tarafsız olamaz. Yargı cumhuriyetten, demokrasiden ve insan haklarından yana taraftır'

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, 'Şu anki anayasada 'Yargı bağımsızdır' diyor. Yeni anayasada ise 'Yargı hem bağımsızdır, hem de tarafsızdır' diyor. Yargı tarafsız olamaz. Yargı cumhuriyetten, demokrasiden ve insan haklarından yana taraftır.' dedi.

İnce, partisince Nilüfer ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, referanduma ilişkin anketlere inanılmaması gerektiğini söyledi.

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmaması gerektiğini savunan İnce, şöyle konuştu:

'Milletvekili sayımızı 550'den 600'e çıkaracaklarmış, 300 milyon nüfusa sahip olan Amerika, 435 milletvekiline sahip, 100 de senatör var. 150 milyon nüfuslu Rusya'nın milletvekili sayısı 450, biz 80 milyonluk nüfusta milletvekili sayısını 600 yapacağız. Bizim paramız çok mu? 200 trilyon parayı neden sokağa atacağız? 600 değil, 300 yeter. Onun için 'Hayır' diyoruz.'

İnce, yeni sistemde Hazine'nin bir kişiye teslim edildiğini öne sürerek, "80 milyonun parasıyla oluşan bir bütçemiz var. Ödediğimiz vergiler Hazine'ye gidiyor. Bu Hazine'yi bir kişiye teslim eder misiniz? Bu yeni sistemde bir kişiye teslim ediyorlar.' iddiasında bulundu.

- "Yargı tarafsız olamaz"

Yargının tarafsız olamayacağını savunan İnce, şöyle devam etti:

'Şu anki anayasada 'Yargı bağımsızdır.' diyor. Yeni anayasada ise 'Yargı hem bağımsızdır hem de tarafsızdır.' diyor. Yargı tarafsız olamaz. Yargı cumhuriyetten, demokrasiden ve insan haklarından yana taraftır. Onun için yeni anayasaya karşıyım."

Mitinge CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.