22.01.2017 21:00:38

CHP, Uğur Mumcu için anma töreni düzenleyecek

CHP, merhum gazeteci Uğur Mumcu için memleketi Kırşehir'de anma programı düzenleyecek.

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CHP, merhum gazeteci Uğur Mumcu için memleketi Kırşehir'de anma programı düzenleyecek.CHP binası önünden toplanmanın ardından anıt meydanda merhum gazeteci Uğur Mumcu için yürüyüş yapılarak saygı duruşunda bulunulacak. Düzenlenecek etkinlik sonrasında CHP teşkilatı yeni anayasa değişimi için anıt meydanda basın açıklaması yapacak. Yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, "Mumcu, adı gazetecilik için örnek bir isimdir. CHP olarak Mumcu'nun aydın kişiliğini ön plana çıkartarak yeni kuşaklara örnek olmasını istiyoruz. Gazeteci olmak demek; 'cesur, bilgili bildikleri ile toplumu yöneten kişi olmak demektir.' Bilinmeli ki gazeteci kamu vicdanıdır" dedi.Merhum gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak tarihinde evinin olduğu güzergahta aracına düzenlenen bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.