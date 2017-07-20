20.07.2017 13:54:54

CHP 'tek tip' kıyafete karşı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda toplanan partililer, tutuklu FETÖ üyeleri için gündeme gelen 'tek tip' cezaevi uygulamasına tepki gösterdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan gündeme gelen 'tek tip' cezaevi uygulaması hakkında konuştu.

"ÇAĞ DIŞI YÖNTEMLERİ KABUL ETMEYİZ"

Tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin soru üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

"Tek tip kıyafet gibi bu çerçevedeki önlemlerle örtüşmeyen, çağ dışı kalmış yöntemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Tek tip kıyafet uygulaması darbe dönemlerinde, 12 Eylül döneminde de Türkiye'de uygulanmıştır. Bizim bu konuda acılı ve sancılı bir geçmişimiz vardır. Yaşanan uygulamaları yeniden başlatmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Öç alma duygusuyla hareket edilmez bu işlerde, akılla, sağduyuyla hareket edilir."

CHP'li diğer isimler de son günlerde 'tek tip' tartışmalarına karşı benzer söylemlerle tepki gösteriyor.