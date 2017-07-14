14.07.2017 14:13:46

CHP, TBMM'deki 15 Temmuz etkinliklerine katılacak!

CHP ve vekiller TBMM'deki 15 Temmuz etkinliklerine katılmama kararını değiştirdi. CHP'Li vekiller TBMM'de gece saatlerinde düzenlenecek olan 15 Temmuz etkinliklerine katılacak.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



CHP ve vekiller TBMM'deki 15 Temmuz etkinliklerine katılmama kararını değiştirdi. CHP'Li vekiller TBMM'de gece saatlerinde düzenlenecek olan 15 Temmuz etkinliklerine katılacak.



KATILMAMA KARARI ALMIŞLARDI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu gece Meclis'te yapılacak törepe katılmayacağız" demişlerdi.



HDP KATILMIYOR



Ağbaba'nın ardından HDP Sözcüsü Osman Baydemir de açıklama yapmış ve "Gece Meclis'teki etkinliğe katılmayacağız, Genel Kurul'da olacağız" demişti. HDP kanadında halen 'katılmama' kararı geçerli



