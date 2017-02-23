23.02.2017 22:18:17

CHP, 'Suriyelilere vatandaşlık' konusunda tepkili

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Grup Başkanvekili Engin Altay, hükümetin Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili adımlarına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de sorular üzerine Türkiye'nin AK Parti iktidarlarının politikaları nedeniyle bu kadar büyük bir mülteci sorunu ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Mülteci politikasının böyle olmayacağını kaydeden Altay, şöyle konuştu:

"Bizim bölgede güçlü bir devlet olarak, can ve mal güvenliğinden endişe duyan herkese şüphesiz kapımızı açmamız gerekirdi, burada görüş ayrılığı yok. Ama bu mültecilerin böyle 'hadi gelin Türkiye'nin heryeri sizin' diyerek sokağa salınması Türkiye'de güvenlik dahil bütün olumlu iklimleri ters düz etmiştir. Mültecilere Türkiye sahip çıkmalı bakabilmeli, besleyebilmeli, barındırabilmeli, eğitim sağlık dahil bütün hizmet ve imkanları sunabilmeli. Sunamıyorsa başka tedbirler bulmalı. Ama İstanbul'un, Ankara'nın, Gaziantep'in, Kilis'in, Hatay'ın, Urfa'nın göbeğine binlerce Suriyeliyi doldurup, 'sizi vatandaş yapacağız, alın şu kartı, size para vereceğiz' diyerek bunları bankamatik misali 'oymatik' haline dönüştürmek, 'sandıkmatik' seçmen haline dönüştürmek siyasi ahlakla bağdaşmaz. Hükümet, çok iyi yetişmiş, mühendis, doktor, falan, filan bunlardan istifade etmemiz lazım mantığıyla meseleye bakıyor. O da ayıpsanacak bir mantıktır. Yani iyi yetişmişleri vatandaş yapacak, iyi yetişmemiş, iyi eğitim almamışları da sokağa salacağım mantığı çok ahlaki mantık değildir. Suriyelilerden yapılacak 5-10 bin seçmene umudunu bağlamışsa Adalet ve Kalkınma Partisi vay geldi onun haline."

ÖZTÜRK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI



"Türkiye'nin güvenliği bu gelen kontrolsüz göçle adeta yerle bir edilmiştir. Şimdi AK Parti, bu yumuşak karnını telafi edecek oportünist bir yaklaşımla vatandaşlık verme niyetinde. Bunların hepsi 'Madem yedirdik, içirdik, bari vatandaş yapalım da oy kullansınlar' hikayesinden kaynaklanıyor. Bu yanlış bir politikadır. Bu kadar milli bir konuda, bu kadar tek başına hareket etme hayra alamet değildir. Yani biz nasıl olsa baktık 25 milyar dolar da bütün vatandaşların parasını alıp harcadık o zaman bir işe yarasın bunlar, hadi bunları vatandaş yapalım, AK Parti'ye oy kullandıralım hikayesinden kaynaklanıyor. Yanlıştır..."

"...Kime vatandaşlık verildiğini, nasıl verildiğini biz bilemiyoruz. Bazı aldığımız duyumlara göre bu kamplardaki insanların bazılarına vatandaşlık verildiği, vatandaşlık için bazı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Duyumlar geliyor, elimizde somut bir şey olmadığı için bir şey konuşamıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Bu konu AK Parti'nin yumuşak karnıdır. Çünkü savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Siz 25 milyar dolar bu 78 milyonun vergisi alıp harcadınız, madem harcadık şimdi de o zaman vatandaş yapalım nasıl olsa bize oy kullanırlar anlayışıyla gidiliyor. Bu yanlıştır. Türkiye'nin ulusal güvenliği böyle siyasi oy tercihleriyle yerle bir edilemez. Buna vicdanlı olan herkesin karşı gelmesi gerekir."



ASLINDA REFERANDUMDAN SONRA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyledi. Şahin, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise konunun 16 Nisan'dan sonra netleşeceğini kaydetti.