29.12.2016 07:07:18

CHP sokağa çıkıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat, başkanlık sistemine karşı sokağa çıkacaklarını belirtti...

Ajanslarda yer alan habere göre; CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, başkanlık sistemine karşı mahalle ve sokaklarda mücadele vereceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca, 2016 yılı faaliyetlerini ve gelecek sürece ilişkin çalışma planlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Canpolat, hükümetin dış politikasını eleştirdi. "Bütün komşularla kavgalıyız" diyen Canpolat, şöyle devam etti:

'EKONOMİ ÇÖKTÜ'

"İşsizlik rakamlarını söylemeye bile gerek yok. Ekonomi, sanayi çöktü, ihracat yapılamayacak duruma gelindi. Yeniden ekonominin düzeltilmesi için, yabancı sermayenin yurt içine gelebilmesi için gerekli olan şey demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ve cumhuriyet değerleridir. Bunların olmadığı yere yabancı sermayenin gelmesi söz konusu değildir."

'İSTANBUL'DA SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'

Canpolat, İstanbul'daki 959 mahalle temsilciliğinde örgütlenmelerini tamamladıklarını belirterek, "Olası bir anayasa referandumundan önce mahallelerde AKP'nin bu baskıcı anayasasına karşı mücadelemizin startını vereceğiz. Bütün sandık örgütlenmemizi tamamladık. Başkanlık sistemine, ülkeyi bölmek isteyen bu sisteme karşı, bütün CHP'liler, Mustafa Kemal'in ilkelerine, Cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkanlar olarak İstanbul'da seferberlik başlatıyoruz" diye konuştu.

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