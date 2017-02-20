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CHP seçim takip sistemi referanduma hazır
20.02.2017 12:48:39

CHP seçim takip sistemi referanduma hazır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumda CHP Seçim Takip Sistemi'nin her bir sandıktaki her bir oyun karşılaştırmasını yapmak için hazır olacağını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumda CHP Seçim Takip Sistemi'nin her bir sandıktaki her bir oyun karşılaştırmasını yapmak için hazır olacağını kaydetti.

CHP genel Başkan Yardımcısı Aksünger, yaptığı açıklamada CHP Seçim Takip Sistemi ve referandum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılan seçmen listeleri üzerinde veri madenciliği çalışması yaptıklarını belirten Aksünger, yeni eklenen, seçmen listesinden düşen veya ikameti değişen tüm vatandaşların durumunu tek tek incelediklerini kaydetti. Şüpheli buldukları her kaydı örgütle paylaşarak yerinde denetim yaptıklarını ifade eden Aksünger, 18 Şubat'ta seçmen listelerinin askıya çıktığını, 26 Şubat'a kadar itirazların yapılması gerektiğini hatırlattı. Aksünger, "Tüm vatandaşları hem kendileri, hem de komşuları açısından askı listelerini kontrol etmeye davet ediyoruz" dedi.

CHP seçim sistemleri referanduma hazır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de seçim güvenliği açısından anahtar rolde olduğunu hatırlatan Aksünger, referandum sürecinin tüm aşamalarını takip etmek ve denetlemek üzere hazır olduklarını ifade etti. Aksünger, 2015 yılında yapılan iki genel seçimde de denetim ve takip konusunda büyük başarı elde ettiklerini belirterek, bu tecrübeyi 16 Nisan Referandum çalışmalarına yansıtarak sistemlerde önemli yenilikler yaptıklarını söyledi. Aksünger, "Referandum yarın yapılsa, hazırız" açıklamasında bulundu.

Hile iddiaları kimsenin moralini bozmamalı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kullanılan SEÇSİS hakkındaki dedikoduların vatandaşların moralini bozmaması gerektiğinin altını çizen Aksünger, her türlü hileye karşı en büyük gücün etkin takip ve denetim olduğunu hatırlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, her vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi halinde SEÇSİS'e sadece toplama işlemi yapmak kaldığını, bu aşamada da CHP Seçim Takip Sistemi'nin her bir sandıktaki her bir oyun karşılaştırmasını yapmak için hazır olacağını ifade etti.

Her bir oyun takipçisiyiz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm birimleri ve örgütüyle sandık başında olmak için yaptığı yoğun hazırlıklara da değinen Erdal Aksünger, şunları kaydetti:

"Sandık bazlı sonuçlar hem okullardaki görevliler, hem de CHP ilçe başkanlıkları tarafından sisteme girilecek. Genel Merkez'de yüzlerce kişiden oluşan ekibimizle sahadan gelen sonuçları YSK'dan aldığımız rakamlarla tek tek karşılaştıracak ve sorun gördüğümüz tüm sandıklarla ilgili gereken işlemlerin yapılmasını sağlayacağız."

Hile iddialarına karşı seçmen listelerinin ve seçim günü sandık başındaki uygulamaların dikkatle denetlenmesi gerektiğini hatırlatan Aksünger, sisteme girilen rakamların denetiminin eksiksiz bir şekilde yapılacağını, 16 Nisan günü sabah erken saatlerden sonuçlar açıklanana kadar her aşamada sandık başında olmanın önemine dikkat çekti.

Sandığa gelmeyenlerin yerine oy kullanılması, boş pusulaların tahrif edilmesi gibi tehlikelere karşı sandık sorumluları, müşahitler ve vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Aksünger, Türkiye genelindeki 165 bine yakın sandıkta hem siyasi partilerin, hem de her bir vatandaşın 'görevli' olduğunu unutmaması gerektiğini bildirdi. Aksünger, "Referandum sonuçlarının Türkiye'ye hayır getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, muhtarlık bölgesi askı listesindeki seçmen kayıtları, muhtarlıkların yanı sıra https://secmen.ysk.gov.tr adresinden de kontrol edilebiliyor. YSK internet sitesinde seçmen kendi kayıtlarının yanı sıra aynı hanede ve aynı apartmanda oturan seçmen kayıtlarını da görebiliyor. Mahalle genelini incelemek isteyen vatandaşların ise muhtarlıklardaki askı listelerini incelemeleri gerekiyor.
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