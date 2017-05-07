08.05.2017 11:25:24

'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'

Referandumun ardından Danıştay'a iptal başvurusu yapan ancak ret yanıtı alan CHP'nin bu başvuru öncesi, Erdoğan'ın başdanışmanına danıştığı ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, CHP Danıştay'a gitmeden önce Kamu Başdenetçisi'ne yani Ombudsman'a da danıştı.

Parti yöneticileri "Danıştay'a başvurmak doğru mu?" diye sordu.

Ve Ombudsman'ın da CHP'ye "Doğru" yanıtını vermesiyle, parti Danıştay'a başvurmakta kesin kararı aldı.

CHP'nin danıştığı Ombudsman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başdanışmanlığını yapan Şeref Malkoç.