03.05.2017 20:22:05

CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak YDK'ya sevkini görüşmek üzere, PM'yi 7 Mayıs Pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkini görüşmek üzere, Parti Meclisi'ni (PM) 7 Mayıs Pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti.

MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla PM üyelerine gönderilen yazıda, Sağlar'ın tedbirli olarak YDK'ya sevkini görüşmek üzere, PM'nin 7 Mayıs Pazar günü olağanüstü toplanacağı bildirildi.

CHP Tüzüğünün 37. maddesi uyarınca olağanüstü toplantıya çağrılan PM'nin tek gündem maddesi ise Fikri Sağlar'ın durumu. PM, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca parti disiplini dışında hareket ettiği belirtilen Sağlar'ın tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesini görüşecek.

Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin A ve F fıkralarının uygulanması istenecek.

Söz konusu maddenin F fıkrasında, kesin çıkarma ve geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna gönderen organ, gerekli görürse önlem niteliğinde olmak üzere, üyeyi görevden uzaklaştırabiliyor. Bu durumda dosya 5 gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderiliyor ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ ediliyor.