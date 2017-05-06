06.05.2017 21:38:01

CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmişti.

PM'NİN GÜNDEMİ, FİKRİ SAĞLAR'IN DURUMU

MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. CHP PM'nin yarın saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi.

PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için 'kesin çıkarma' başlığının bulunduğu tüzüğün 70. maddesiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek. Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68. maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor.

MYK'DA REVİZYON OLABİLİR

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı' iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir.

Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.