SON HABERLER
CHP'li Kadıgil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kadın ve genç girişimcilere kayıtdışı istihdamla mücadele anlatıldı
Bakan Zeybekci: 'Fransa ile 20 milyar euroluk ticaret hedefine ulaşabiliriz'
Tunuslu Ben Hatıra, Gaziantepspor'a imzayı attı
Osmanlıspor, kupa hazırlıklarına başladı
'İran'ın füze denemesinden endişeliyiz'
Merkel İsveç'te
NATO ve Ukrayna'dan Karadeniz'de ortak tatbikat
Babaeskili Muhtarlardan Kesimoğlu'na ziyaret
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
31.01.2017 18:22:12
CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW182215-ASA/31-01-2017 - CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 31.01.2017 18:22:15 TSI NNNN
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
YORUMLAR
CHP'Lİ KADIGİL TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
İstanbu'da bir haftada 22 bin 883 kişiye ceza
İstanbul'da bir hafta boyunca yapılan denetimlerde 22 bin 883 kişiye ceza kesildi.
31.01.2017 17:34:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'da
Türkiye'den Paraguay'a Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyareti Çavuşoğlu gerçekleştirdi.
31.01.2017 17:30:29
Van’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Van’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
31.01.2017 17:10:54
Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı
Kars’ın Kağızman ilçesinde PKK’nın Serhat bölgesinin bombacısı Dılgeş kod adlı kişi yakalandı.
31.01.2017 17:02:34
Fransa parlamentosuna polis baskını
Cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi Penelope'ye çalışmadığı halde milletvekili maaşı ödenmesini sağladığının ortaya çıkmasının ardından parlamentoya polis geldi.
31.01.2017 16:57:33
ByLock'çu eski başpolise 9 yıl hapis cezası
Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan eski başpolise 9 yıl hapis cezası verildi.
31.01.2017 16:47:58
Nijerya’da 4.7 Milyon Kişi Açlıkla Karşı Karşıya
Nijerya’da Boka Haram’ın kontrolünde bulunan bölgelerde 4.7 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 1.8 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var.
31.01.2017 16:40:04
TİMETÜRK
SON
HABERLER
CHP'li Kadıgil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edi
NATO ve Ukrayna'dan Karadeniz'de ortak tatbikat
Batı'nın mülteci endişesinin ardında Kavimler Göçü va
'İsrail ile Hamas arasında her an çatışma çıkabilir'
İstanbu'da bir haftada 22 bin 883 kişiye ceza
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paraguay'da
İşte İstanbul’un en kalabalık ilçesi
Hamas: Yerel seçimi kabul etmiyoruz
HÜDA PAR'dan referandum açıklaması
Van’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Filistin'de yerel seçim tarihi açıklandı
Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı
AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
» ”40 Gün Cemaatle Sabah Namazı Kılmak”
» Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
» Karşı Cinsle Muhabbet Etmek İsteyen Gence Mektup
» Engelli Çocukların Dinî Yükümlülüklerini Soran Anneye Mektup
ÇOK OKUNANLAR
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a 'Gülen şiiri'yle yanıt!
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Trump'tan PKK'ya kara gücü
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Schulz, Türkiye'den vazgeçemiyor
Rusya, Kazakistan'a göz dikti
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
CHP Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, savcılık sorgusu
Kadın ve genç girişimcilere kayıtdışı istihdamla müca
Bakan Zeybekci: 'Fransa ile 20 milyar euroluk ticaret
Tunuslu Ben Hatıra, Gaziantepspor'a imzayı attı
Osmanlıspor, kupa hazırlıklarına başladı
'İran'ın füze denemesinden endişeliyiz'
Merkel İsveç'te
Babaeskili Muhtarlardan Kesimoğlu'na ziyaret
Gaziantep nüfusu 2 milyona yaklaştı
Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü'nde 17 yıllık vekalet s
'Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri' sergisi a
Öğrencilere Başkan Akcan'dan sinema hediyesi
Koruma altındaki 2 bin 974 genç kamu kurum ve kuruluş
SON YORUMLANANLAR
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları