31.01.2017 19:18:14

CHP: 'One minute' görsel bir efektti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşmeye ilişkin eleştirilerde bulundu.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsrail ile normalleşme sürecini eleştirdi.

Ajansların haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in de katıldığı panelde sık sık kullandığı ‘One Minute' sözünü hatırlatan Altay, şöyle konuştu:

"One minute'ın ne kadar görsel bir efekt olduğu böylece anlaşılmış oldu. İsrail ile ilişkimiz kötü olsun demiyoruz bizim yurtta barış dünyada barış anlayışı çerçevesinde bütün ülkelerle dostane ve iyi ilişkilerimiz olmalıdır. Ama Mavi Marmara şehitlerinin kanının 20 milyon liraya değişen bir hükümetin, İsrail ile ilişkilerinin çok sağlıklı olabileceğine, Türkiye'nin menfaatleri ve lehine olabileceğine doğrusunu isterseniz inanmıyorum."

YORUM YAZ Yorumunu Gönder