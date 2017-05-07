07.05.2017 20:16:47

CHP'nin olağanüstü PM toplantısı

Toplantıda, 'tedbirli olarak kesin ihraç' istemiyle YDK'ya sevk edilen Sağlar'ın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, 'sözlerinin çarpıtıldığını' söylediği belirtildi- Bazı PM üyelerinin, genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevinden istifa eden Böke'ye tepkilerini dile getirdiği, Böke'nin de 'kararının arkasında olduğunu' söylediği ifade edildi

CHP'de "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "sözlerinin çarpıtıldığını" söylediği belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, Sağlar iki kez söz aldı.

Her iki konuşmasında da suçlamaları kabul etmeyen Sağlar, röportaj verdiği gazetenin "sözlerini çarpıttığını" savundu. Sağlar'ın, "Gazeteyi tekzip edemeden, kendimi disiplin sürecinde buldum." dediği ifade edildi.

Öte yandan toplantıya katılan, genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevinden istifa eden Selin Sayek Böke'ye bazı PM üyelerinin tepkilerini dile getirdiği kaydedildi. Böke'nin, istifa açıklamasının arkasında olduğunu belirterek, "Aynı görüşte olmadığım bir yönetimde olmayı doğru bulmuyorum. Bunun, partinin kurumsal yapısına zarar vereceğini düşünüyorum." dediği aktarıldı.

Bazı PM üyelerinin ise Sağlar'a yönelik "kesin ihracın" ağır bir talep olduğunu dile getirerek, bu durumda aynı sürecin, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Böke için de başlatılması gerektiği görüşünü savunduğu öğrenildi.

- Savunması istenecek

Bu arada, Sağlar'ın disipline sevk kararının 38 "evet", 19 "hayır", 2 "çekimser" oyla alındığı, bir PM üyesinin ise oy kullanmadığı belirtildi.

PM'nin sevk işleminin ardından YDK'nın gelecek günlerde, Sağlar'dan savunma yapmasını istemesi bekleniyor.