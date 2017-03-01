01.03.2017 15:15:30

CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı

CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüsleri tanıtıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezi önünde, CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüslerini tanıttı, kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Halk oylamasının partilere yönelik bir seçim değil, bir memleket meselesi olduğunu ifade eden Bingöl, bu nedenle kampanya logosunda ve seçim otobüslerinde partin adı ile ambleminin kullanılmadığını vurguladı.

Logoda, "çok masum" bir kız çocuğunun olduğuna dikkati çeken Bingöl, "Bu kız çocuğu, bütün Anadolu'yu kucaklayan, Türkiye'deki bütün vatandaşların, ailelerin kendilerini göreceği masum bir çocuk ve tümüyle bizi temsil ediyor." dedi.

"Gelen tepkiler olumlu"

Dün itibarıyla kamuoyu ile paylaşılan logo ve sloganın çok beğenildiğini savunan Bingöl, olumsuz hiçbir eleştiriyle de karşılaşmadıklarını söyledi.

Tekin Bingöl, bir gazetecinin "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerine Amasya'dan başlayacağı belirtiliyor, tarih netleşti mi?" sorusu üzerine, Amasya'da bir etkinlik yapılacağını ancak içeriğinin daha sonra paylaşılacağını ifade etti.