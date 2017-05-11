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CHP Muğla Milletvekili Demir:
11.05.2017 12:06:57

CHP Muğla Milletvekili Demir:

'Sağlık personeli ve çalışanlarının üzerindeki yük ve baskı o kadar çok arttı ki sağlık çalışanları hastayı mı tedavi etsin, yoksa kendisini oradan, buradan kurtaracak tedbir mi alsın? Böyle bir şey olmaz'

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, "Sağlık personeli ve çalışanlarının üzerindeki yük ve baskı o kadar çok arttı ki sağlık çalışanları hastayı mı tedavi etsin, yoksa kendisini oradan, buradan kurtaracak tedbir mi alsın? Böyle bir şey olmaz." dedi.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarının hala tartışıldığını belirterek, "Yüzde 51'le kabul edilmiş anayasa değişikliği ülkenin geleceğini nasıl oluşturacak. Herkes gibi ben de endişeliyim." ifadesini kullandı.

Nurettin Demir, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 7 bin kişiye hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı'nca anne ve bebek ölümlerini azaltmak için program başlatılan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli iki doktorun, burada görevli bir hemşirenin ihbarı üzerine, FETÖ iddiasıyla açığa alındıklarını aktardı.

Görevini yapmadığı konusunda birçok kez hakkında resmi yazı yazılan söz konusu hemşirenin, geçmişte de burada çalışan başka sağlık çalışanlarına mobbing uyguladığını ileri süren Demir, "Özellikle kim ise arkasında, hangi milletvekili varsa, hangi bakan varsa, ortaya çıkması lazım. Böyle bir şey olmaz. Bunun gibi pek çok örnek var Türkiye'de." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın ve Şanlıurfa Valiliği'nin, Suruç'taki olayı incelemesini istediklerini belirten Demir, şunları söyledi:

"Sağlık personeli ve çalışanlarının üzerindeki yük ve baskı o kadar çok arttı ki sağlık çalışanları hastayı mı tedavi etsin, yoksa kendisini oradan, buradan kurtaracak tedbir mi alsın? Böyle bir şey olmaz. Bunların mutlaka çözülmesi gerektiği inancındayım."

- "Bunun trafik kazası olduğuna inanmıyorum"

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin dün trafik kazası sonucu yaşamlarını yitirdiklerini de anımsatan Demir, şu iddialarda bulundu:

"Gerçekten bu bir trafik kazası mı? Ben buna inanmıyorum. Bunun trafik kazası olduğuna inanmıyorum. Bu Cumhuriyet Savcısı, 14 Temmuz'da Denizli Tugay Komutanı'nı, daha darbeden bir gün önce tutuklamıştı. Bugün FETÖ'cü dediğimiz bu terör örgütüyle acaba derin devlet iç içe mi? Mevcut iktidar ve istihbarat teşkilatları iç içe mi? Ne oluyor Türkiye'de? Ne diye öldü bu adam? Niçin öldürüldü? Gerçekten bir cinayet mi, gerçek bir kaza mı? Bunlar önemli. Türkiye'de gerçekten büyük oyunlar oynanıyor."

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