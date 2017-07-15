15.07.2017 14:52:39
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Kılıçdaroğlu da gece anma törenindeki konuşması kaldırıldığı için Meclis'teki törene katılmama kararı aldı.
CHP, Meclis'teki törene katılmayacak!
Kılıçdaroğlu gece anma törenindeki konuşması kaldırıldığı için Meclis'teki törene katılmama kararı aldı.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
TBMM'de gece yapılacak programda değişiklik yapıldı. Protokol konuşmaları programdan çıkarıldı. Sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı konuşacak.
Kılıçdaroğlu da gece anma törenindeki konuşması kaldırıldığı için Meclis'teki törene katılmama kararı aldı.
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