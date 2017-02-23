23.02.2017 14:39:32

CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, eski Köy Garajının girişinin toprakla kapatılmasına tepki gösterdi

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, eski Köy Garajının girişinin toprakla kapatılmasına tepki göstererek, 'İnsanlarla konuşmadan 'ben yaptım oldu' mantığıyla belediye yeni bir anlayışa imza atıyor'dedi.

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CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, eski Köy Garajının girişinin toprakla kapatılmasına tepki göstererek, "İnsanlarla konuşmadan 'ben yaptım oldu' mantığıyla belediye yeni bir anlayışa imza atıyor"dedi.CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Parti yönetimi ile birlikte eski Köy Garajına giderek minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Kiraz, girişin toprakla kapatılmasına tepki göstererek, "Burayı gördüğümüzde yapılmak istenenin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Böyle ilkel bir anlayış olabilir mi? Sen getir, yıllarca burada halka hizmet eden, insanların çeşitli ilçelere yolculuk ettiği bir köy garajının kapısını bu şekilde kapat, toprak yığ ve araçlar giremesin. Böyle bir anlayış kabul edilebilir mi? Peki, belediye bunu yapıyor şoförler odası, şoförlere çıkacak kimse yok mu? Bir iş yapılacaksa modern çağda, modern anlayışta gelirsin, buradaki şoförleri toplarsın, en ideal çözümü ve en ideal yeri bulursun, karşılıklı mutabakat halinde bir çözüm üretirsin. 'Bundan sonra taşımayı buradan yapacaksın' dersin ve bu insanları uyarırsın. Zaten bu insanlara taşıma yapabilmek için sabahtan beri sıkıntılarını dile getiriyorlar" diye konuştu.Minibüs şoförlerinin taşıma yapabilmek için birçok belge hazırladıklarını, sigorta yaptıklarını ve birçok dertlerinin olduğunu dile getiren Kiraz, şunları söyledi: "Zaten evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Şimdi bunlara hiç sormadan, burada yolculuk yapan ilçe sakinlerine Akçadağlılara, Hekimhanlılara, Kuluncaklılara hiç kimseye sormadan bir yerde yeni bir garaj yapıyorlar. Bu garaja insanlar geldiğinde bu şartlarda nasıl Malatya merkeze gidecek? Buradan yürüyerek gidebiliyordu. Bir bayanın o bölgeden inmesi ve Malatya'ya gelmesi de aynı bir problem oluşturuyor. İnsanlarla konuşmadan 'ben yaptım oldu' mantığıyla belediye yeni bir anlayışa imza atıyor. Elbette ki buradaki minibüsçüler haklı olarak 'buna geçit vermeyeceğiz' diyorlar. Bizde geldik, minibüsçülerin yanındayız. Minibüsçü esnafımıza destek veriyoruz. Sizlerle birlikteyiz. Böyle ilkel bir anlayışı da şiddetle kınıyoruz. Ayıptır, günahtır, yazıktır, insanlara saygısızlıktır, ahlak dışı bir davranıştır. İnsanların yolunu böyle kapatamazsınız."Minibüs şoförü Sezai Bayram ise 1989'dan bu yana toplu taşımacılık yaptığını kaydederek, "Belediye 10 yıldır bizimle uğraşıyor. Plaka, sigorta, koltuk parası alınıyor. Hizmet verdiğimiz bu garajın sabah kapatıldığını gördük. Buraya toprak yığmışlar ben de bunun üzerine çitil ekeceğim. Biz ne yapacağız? Malatya'da herkesle görüşüyoruz, Malatya'da bir zabıta amiriyle görüşemiyoruz. Belediye hizmet için vardır, bizde hizmet için varız. Bugün öğrenciler yazılısından, memurlar görevlerinden kaldı" diye konuştu.