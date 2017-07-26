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CHP liderinden Meral Akşener'e destek
26.07.2017 13:32:09

CHP liderinden Meral Akşener'e destek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in hazırlıklarını sürdürdüğü partiye ilişkin 'Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar' değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet ortamında yayın yapan ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da Yayın Kurulu'nda yer aldığı 'Nasıl Dergi'ye röportaj verdi. Röportajda siyasi gelişmeleri değerlendiren CHP lideri, Meral Akşener'in sonbaharda kurmayı planladığı yeni parti hakkında da görüş beyan etti.

MERAL AKŞENER'İN YENİ PARTİ ÇALIŞMALARI

Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin soru karşılığında Kılıçdaroğlu, “Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye'nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım'a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar. Başkanlık modelini Türkiye bağlamında düşünmek lazım. Milletvekilliği bağlamında Meral Hanım ayrı bir siyasi yapılanmaya gider ve parti kurarsa bunu bugünden yorumlamak çok doğru değil. Çünkü nasıl bir kadroyla kurulacak, kuruluş amaçları ne? Bunun görülmesi lazım.” dedi.

"MHP'NİN BİR KANADI VE HDP, HAYIR OYU KULLANMA KONUSUNDA BULUŞTU"

Hayır cephesinde MHP ve HDP iç çelişkisine ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: "Ortak payda bulundu aslında, demokrasi bağlamında bulundu. Parlamenter demokratik sistem konusunda bulundu. Ortak paydayı büyütebilir miyiz? Daha fazla unsurları katabilir miyiz? Bunu zaman gösterecek. HDP ve MHP'nin farklı uçlarda olduğunu biliyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi MHP'nin önemli bir kanadıyla HDP, Hayır oyu kullanma konusunda buluştular. Ama bu buluşma onların aynı parti olacakları, aynı düşünceleri savunacakları anlamına gelmemeli. Bu da çok hayalci bir tavır olur. Bence demokrasi konusunda insanları bir araya getirebiliyorsak, farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği, farklı düşünceler dolayısıyla insanların baskı altına alınmadığı, medya özgürlüğünün olduğu bir ortamı yaratabilirsek… Bu ortamda herkes kendi siyasal düşüncesini aktarma, propagandasını yapma konusunda daha özgür bir ortam bulacak. Bizim de amacımız zaten bunu yaratmak. Parlamento içinde olabileceği gibi parlamento dışında da bu özgür ortamın olması lazım."


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