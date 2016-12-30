30.12.2016 12:22:45

CHP'li vekillerden Anayasa değişiklik teklifine protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini protesto etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini protesto etti.CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan CHP'li milletvekili ile partililer, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını yapan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'a diğer partililer cümleleri tekrarlayarak eşlik etti. Özkoç, Türk halkının vekili olduklarını ve yemin ettiklerini belirterek, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini korumak için ant içtiklerini kaydetti. Anayasanın değişmediğini, rejimin değiştiğini öne süren Özkoç, "Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan, vekillerimizin sesi duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun, gerçekleri bilmeniz gerekiyor. Bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan millet meselesi, ekmek aş meselesi, özgürlük meselesi" diye konuştu.CHP'li milletvekilleri ile partililer basın açıklamasının ardından dağıldı.