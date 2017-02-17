17.02.2017 19:23:46

CHP'li vekiller referandum için sahaya indi

CHP Gölbaşı İlçe Örgütü ile birlikte İl Başkanı Adnan Keskin ve milletvekilleri referandum çalışmaları için sahaya indi

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CHP Gölbaşı İlçe Örgütü ile birlikte İl Başkanı Adnan Keskin ve milletvekilleri referandum çalışmaları için sahaya indi.Gölbaşı'nda bir konfeksiyon atölyesine ziyarette bulunan Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Necati Yılmaz ve CHP Gölbaşı İlçe Örgütü, referandum süreci ile ilgili bilgi verdi. CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin atölye çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında referandum sürecinde saha çalışmalarına başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:"Türkiye'nin şu anki gündeminde, bu kadar büyük sorunların yaşandığı, hiç bir dönemde bu kadar sıkıntı yaşanmadığı, sizlerinde bu kadar zorlandığını biliyoruz. Bu kadar büyük sıkıntılar içerisinde Türkiye'nin önüne referandum diye bir şey dayadılar. Bütün milletvekili arkadaşlarımız sabaha kadar bunun mücadelesini verdi. 'Yapmayın, etmeyin, Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin meselesi bir kişinin tek başına ülkeyi yönetmesi değil. Türkiye'nin çok daha büyük meseleleri var' dedik anlatamadık ve böyle bir sürece geldik. Hak ve adalet açısından hiçbir kişiye verilmeyen yetkilerle anayasa değişikliği paketi önümüze geldi."CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kötü bir süreçten geçildiğini savunarak, "Biz ülkemizin her zaman iyiliğini isteriz. Canla başla uğraşırız ama gerçekte bir durum. Bazı şeyler iyiye gitmiyor. Gelin yanlış yapmayın diye de uğraşıyoruz ülkenin ve hepimizin geleceği için. Bu zor koşullarda arkadaşımız bizi davet etti. Biz yüzde elliden fazla 'hayır' çıkacağına inanıyoruz anketler de bunu gösteriyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz ve başka düşünüyoruz" diyerek işletme sahibine ev sahipliği için teşekkür etti.CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da, "Türkiye'de değişen anayasadan haberi olmayanlar var. Anayasa değişiyor ama içinde neler var onu bilmeyenler var. Biz istiyoruz ki, her ne yapacaksak bir bilgi ile yapalım, bilerek yapalım. Bu çalışmamızın da maksadı bu yönde. Kim nereye oy verirse versin, ben inanıyorum ki, bu ülkeye olan sevgisi ile verecek. Aklınızı kullanacak bilgisi üzerinden bir tercihte bulanacak. Ortada bir seçim yok, bir partiye oy vermeyeceğiz, cumhurbaşkanı ya da bir başbakan seçmeyeceğiz. Anayasayı değiştirme konusunda bir irade kullanacağız" dedi.(Ayşe Üngör /İHA)