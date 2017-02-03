03.02.2017 22:00:40

CHP'li vekile telefon faturası soruldu

Ahmet Hakan, anahaber programında konuk ettiği CHP'li Elif Doğan Türkmen'e herkesi şok eden 1 milyon 200 bin liralık faturayı sordu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, geçtiğimiz günlerde Meclis'e çıkardığı 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla herkesi şok etmişti.

Kanal D anahaber sunucusu Ahmet Hakan, Türkmen'e "faturayı görünce siz de infiale kapılmadınız" sorusunu yöneltti.

CHP'li Türkmen ise " ben yanlış bir şey yapmadım, yapılan eylem doğru, rakam konusunda hakkımı kullandım. Ama bu rakamları daha önceden bilseydim daha farklı yöntemlerle bu mektupları gönderirdim." ifadelerini kullandı.

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