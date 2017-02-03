CHP'li vekile telefon faturası soruldu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, geçtiğimiz günlerde Meclis'e çıkardığı 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla herkesi şok etmişti.
Kanal D anahaber sunucusu Ahmet Hakan, Türkmen'e "faturayı görünce siz de infiale kapılmadınız" sorusunu yöneltti.
CHP'li Türkmen ise " ben yanlış bir şey yapmadım, yapılan eylem doğru, rakam konusunda hakkımı kullandım. Ama bu rakamları daha önceden bilseydim daha farklı yöntemlerle bu mektupları gönderirdim." ifadelerini kullandı.