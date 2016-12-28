28.12.2016 23:52:02

CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi

Anayasa Komisyonu'nda CHP’li Sarıbal ve Mehmet Tüm'ün Yavuz Sultan Selim ile ilgili sözleri sonrasında komisyonda gerginlik yaşandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Alevi Çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu.

SEN KİMSİN YAVUZ SULTAN SELİM'E KATİL DİYORSUN

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal'ın üzerine yürüyerek, özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?" diye bağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak, Çavuşoğlu'na "Seninle görüşeceğiz" diyen Sarıbal'ı, milletvekilleri sakinleştirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder