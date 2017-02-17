17.02.2017 17:32:24

CHP'li Usluer'den AK Parti'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Usluer'in yapmış olduğu nezaket ziyaretinde dolayı teşekkür etti. Usluer'in nezaket ziyaretinde AK Parti İl Başkan Yardımcıları Bünyamin Fidan, İsmail Hakkı Civelekler ve Ahmet Alsat da hazır bulundu.