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CHP'li Türkmen milyonluk faturasının arkasında durdu
04.02.2017 08:47:06

CHP'li Türkmen milyonluk faturasının arkasında durdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2 milyon liralık haberleşme faturası nedeniyle Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2 milyon liralık haberleşme faturası nedeniyle Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmesini istediği Elif Doğan Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım" dedi.

Adana'da yaşayan 1 milyon 717 bin kişiyi aşkın vatandaşa mektup gönderen ve SMS ile telefon masrafları 1 milyon 200 bin lirayı aşan CHP Adana Milletvekili ve Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen, ülke gündemine oturdu.

Türkmen'in, kentte yaşayan vatandaşların yanı sıra nüfus kayıtlarında ölü olarak yer alan vatandaşların adreslerine de mektuplar gönderdiği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık faturaya ekstra olarak ocak ayında da 800 bin lira haberleşme faturasıyla şoke olan Elif Doğan Türkmen'in Başkanlık Divanı üyeliğinin istifasını istedi.

Milletvekili adaylığı sürecinde kendisini dolandırdığı iddia edilen bir müvekkili tarafından bacağından vurulan Elif Doğan Türkmen, günlerce gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı, kameralara yakalanmamak için de pek çok önemli CHP etkinliğine katılmadı.

Türkmen, sessizliğini bozarak Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Gönderdiği mektupların arkasında olduğunu belirten Türkmen, sorumluluğu mektup maliyetlerine yükledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı yönteme başvurduğunu savunan Türkmen, mektup başına maliyetin abartılı olduğunu savundu. Mektupların posta giderleriyle birlikte birim başına ortalama 60 kuruş olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrısını da yanıtlayan Türkmen, "Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı.

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