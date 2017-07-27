27.07.2017 16:32:06

CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Biz muhalefet yapmak için halktan aldığımız bu görevin bilincinde, inancında, bu bilgi, birikiminde oldukça deveyi iğne deliğinden geçiririz, yine de sizin istediğiniz gibi teslim olmuş bir parlamento yapmayız' dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında muhalefetin sesinin kısılmaya çalışıldığını iddia ederek ,"Biz AKP ile geçirdiğimiz sabahlar kadar buradaki birlikteliklerde ne Türkiye'nin haberi dahi olmayan sabaha kadar süren Meclis çalışmalarında, dün akşam saat 01.00'de yüksek tirajlı gazetelerde birinci sayfa mizanpajı, manşeti değiştiren, tüm internet sitelerinde sabaha kadar kalan, dünyada, Twitter'da dünya trend top listesinde birinci sıraya yerleşen ve hala devam eden, dünyada bizim gözlemlediğimiz kadarıyla 600 üzerinde internet sitesinde flaş haber olarak verilen eylemle Türkiye'de milletin vekilinin sesinin nasıl kısıtlandığını, Meclis'e nasıl sansür getirildiğini dosta düşmana duyurduk. Ön gösterimdir. Biz muhalefet yapmak için halktan aldığımız bu görevin bilincinde, inancında, bu bilgi, birikiminde oldukça deveyi iğne deliğinden geçiririz, yine de sizin istediğiniz gibi teslim olmuş bir parlamento yapmayız' ifadesini kullandı.



Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 'ergen çocuk' sözlerine ilişkin ise, 'Ergen dediklerinden biri olarak Bülent Turan'a çıkma teklif ediyorum. İnsan içine çıkalım beraber. Gel birlikte halkın karşısına çıkalım, insan içine çıkalım, sokaklara çıkalım, meydanlardaki, sokaklardaki, parktaki, bahçedeki, manavdaki, kıraathanedeki, camideki, cemevindeki adalet talebini hep birlikte görelim. İnsan içine çıkacak halin varsa bu ergen sana çıkma teklif ediyor" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği Cumhuriyet Gazetesi'nin savcısının FETÖ'cü olduğuna ilişkin olarak ise Özel, Murat İnam'ın FETÖ'cü olduğu, İnam'ın ihraç edildiği ve İnam'ın Cumhuriyet Gazetesi savcısı olduğunu ispatladığını iddia eden belgeleri gösterdi.