11.05.2017 16:29:09

CHP'li Özel'den Soma çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Soma'yı unutmayın, unutmadıysanız, unutmadığınızı gösterin' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Soma'yı unutmayın, unutmadıysanız, unutmadığınızı gösterin" dedi.TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özel, Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı. Özel, "Biz o gün Soma'da olacağız. Toplantı saat 14.30'da Soma'da Türkiye Kömür İşetmelerinin önünde. Tüm Türkiye'den gelecek, Soma'yı unutmayan, Soma'yı unutmak istemeyen dostlarımızla buluşmaya bir davettir. Saat 15.05 facianın yaşandığı anda madenci anıtının önünde olacağız. Ardından eşini, çocuğunu kaybeden yüreği yanık Soma şehitlerinin aileleri ile birlikte miting düzenleyerek, Soma'da üç yıldır yaşananları ve ne noktaya geldiğimizi Türkiye'ye bir kez ana haykıracağız" dedi.Özel, davanın duruşmalarını üç yıl boyunca takip ettiklerini belirterek, "İlk gün annelerin yakarmaları karşısında hakimlerin, savcıların, jandarmaların boğazları düğümlenirken, savunma avukatları duygusal konuşmalar yapan, üzülen, çığlık atan annelere 'duygu sömürüsü yapıyor, dışarı çıkartın' diyecek kadar Soma'daki dengeler şirket lehine gelişmiş durumda. Cumartesi günü tam saatinde oradayız. Soma'yı unutmayın, unutmadıysanız, bunu unutmadığınızı gösterin" ifadelerini kaydetti.