23.02.2017 16:24:47

CHP'li Milletvekili Hürriyet: 'Herkes ülkenin geleceğine oy verecek'

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, partisinin Karamürsel ilçe başkanlığını ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, partisinin Karamürsel ilçe başkanlığını ziyaret etti.TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel ilçe başkanlığını ziyaret etti. 16 Nisan'daki referandum için görüşlerini dile getiren Hürriyet, "15 yıllık iktidar, PKK'yla birlikte, FETÖ'yle birlikte 2010 referandumunda 'evet' demişti. İktidar şimdi 'Hayır' diyenleri terörist ilan ediyor. Bu parti meselesi değil bu, millet meselesi, ülke meselesi. Bu sistem değişikliği değil bu bal gibi rejim değişikliği. Evet çıkarsa bir kişi kazanacak, ama hayır çıktığında milletimiz kazanacak. Herkes ülkenin geleceğine oy verecek. Bu anayasa değişince işsizlik, terör, yolsuzluk bitecek mi? Anayasa değişince işsizlik, terör, yolsuzluk bitmeyecek. Herkesin oyunu kullanırken bunu gözetmesi ülkemizin geleceği için önemlidir" dedi.Vatandaşları elini vicdanına koyarak oy vermesini isteyen Hürriyet, "Herkes partizanlıkla değil elini vicdanına koyarak, gönül rahatlığı ile bilerek, bilmesi gerekenleri öğrenmeye çalışarak oy vermeli. Referandumu partizanlıkla karşılarsak bu bizi uçuruma sürükler. Hayır oyları ne AK Parti'yi iktidardan düşürecek, ne de CHP'yi iktidar yapacaktır. Hayır çıkarsa milletimiz tüm partilere bir mesaj vermiş olacak. Türkiye'nin gerçek sorunlarının tüm partilerce birlikte konuşulmasını ve çözülmesini istiyoruz diyecek. Burada hepimize büyük iş düşüyor" dedi.