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31.01.2017 22:38:29
CHP'li Kadıgil serbest bırakıldı
Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgi
Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı.
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