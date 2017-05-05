05.05.2017 12:54:35

CHP'li Hamzaçebi'den 'öğrencilere eğitim ve sağlık desteği' için teklif

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi:- 'Öğrencilere Sigorta, Sağlık ve Eğitim Desteği Sağlanması Hakkında' hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu- Gelir durumu düşük ailelerin okul öncesi ve ilköğretimdeki çocukları için 115 lira, lise öğrencileri için 144 lira destek sağlanacak- Şehit, gazi ve görev başında hayatını yitiren veya sakat kalan kamu görevlilerinin ç

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Öğrencilere Sigorta, Sağlık ve Eğitim Desteği Sağlanması Hakkında" hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, gelir durumu belirlenen sınırdan az olan ailelerin okul öncesi ve ilköğretimdeki çocukları için 115 lira, lise öğrencileri için 144 lira destek sağlanacak. Anne veya babanın hayatını kaybetmesi ya da aile gelirini olumsuz etkileyecek şekilde sakat kalması dolayısıyla gelir desteğinden kısmen yoksun kalınması halinde ise okul öncesi eğitim ve ilköğretimde olan öğrencilere 288 lira, lise öğretimindeki öğrenciye 336 lira, yükseköğretimdeki öğrenciye ise 384 lira aylık eğitim desteği verilecek.

Herhangi bir şekilde anne veya babasını ya da her ikisini kaybetmesi nedeniyle gelir desteğinden tamamen yoksun kalınması halinde de öğrenci, okul öncesi ve ilköğretimde 384 lira, lise öğreniminde 432 lira, yükseköğrenimde ise 576 lira eğitim desteğinde bulunulması öngörülüyor.

- Şehit ve Gazi yakınlarına özel uygulama

Eğitim desteği yardımından yararlanacak öğrencilerin şehit ve gaziler ile görevi başında hayatını yitiren veya sakat kalan kamu görevlilerinin çocukları olması halinde yüzde 25 artırımlı uygulanacak. Destekten yararlanacak çocuk sayısının birden fazla olması durumunda ikinci çocuk için belirlenen tutarın yüzde 80'i, üçüncü çocuk için yüzde 60'ı ve sonraki her çocuk için yüzde 50'si oranında ödenecek. Eğitim desteği sağlanan öğrenciler şehit ve gaziler ile görevi başında hayatını yitiren veya sakat kalan kamu görevlileri ile terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden veya sakat kalan kişilerin çocukları olması halinde her bir çocuk için ödeme tam yapılacak.

- Sağlık güvencesi desteği

Teklifte bütün öğrencilerin okul yolunda karşılaştıkları risklerden kaynaklanan sağlık giderlerinin sosyal güvenlik kapsamında karşılanmayan kısmı ile zorunlu durumlarda tamamının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Öğrencilerin okul yolunda hastalanmaları halinde en yakın devlete ait veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı sağlık kurumlarından yararlanmaları esas alınacak. Yakın mesafede devlete ait veya anlaşmalı sağlık kurumu bulunmaması veya bulunsa bile tedaviye başlanılması için gerekli donanıma sahip olmaması halinde diğer sağlık kurumlarından yararlanılacak.

Teklifin gerekçesinde, yurt genelinde okul öncesi, ilk ve orta öğretimde yaklaşık 17,5 milyon, yükseköğretimde ise yaklaşık 2,9 milyon öğrencinin eğitim gördüğü, bu öğrencilerin yaklaşık 5,1 milyonunun öğrenimlerini sürdürebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Yapılacak bu öğrenim desteğinin toplam maliyetinin yaklaşık 5,6 milyar lira olduğu ifade edildi.

